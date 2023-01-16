جراحة دقيقة بمستشفى الولادة ببريدة تنقذ طفلة من شلل جزئي

وأضاف: تم استقبال الحالة عن طريق العيادات المختصة في المستشفى وتم إجراء الفحص السريري والمخبري والإشعاعي، وتبين إصابتها بشلل جزئي في الطرفين السفليين أحدث لها خلعاً ثانوياً في مفصل الورك الأيمن، كما كان لديها نقص في تشكل عظام الحوض وتشوّه في عظم الفخذ، إضافة إلى وجود قصر في الأوتار الخلفية للقدمين، مما تسبّب لها بصعوبة بالغة في المشي وعدم إمكانية ارتداء الأحذية.