"حقل".. آخر مدن المملكة توديعاً لشهر رمضان هذا العام

وذكر أن المدينة اشتهرت قديماً بصفتها إحدى محطات درب الحج المصري، ووُصفت في كُتب الرحالة العرب والمستشرقين كمحطة مهمة للتزوّد بالمياه، وذلك لوفرة المياه السطحية "العيون" بالقرب من سواحلها، كما ذكر الجغرافيون العرب أن حقل كانت مستوطنة صغيرة في العصر الأموي.