"حقل".. آخر مدن المملكة توديعاً لشهر رمضان هذا العام

يفطر الأهالي في مدينة حقل التابعة لمنطقة تبوك والواقعة في أقصى شمال غرب المملكة في اليوم الـ 29 من رمضان عند الساعة 7:09 وفقاً لإمساكية المدينة، وتكون "حقل" بذلك هي آخر مدينة سعودية إفطاراً في شهر رمضان.
وقال الباحث في تاريخ منطقة تبوك عبدالله العمراني: حقل آخر مدينة بالمملكة تغيب عنها الشمس، إذ تقع على دائرة عرض 18 و29 5 شمالاً، وخط طول 57و 34 5 شرقاً.
وذكر أن المدينة اشتهرت قديماً بصفتها إحدى محطات درب الحج المصري، ووُصفت في كُتب الرحالة العرب والمستشرقين كمحطة مهمة للتزوّد بالمياه، وذلك لوفرة المياه السطحية "العيون" بالقرب من سواحلها، كما ذكر الجغرافيون العرب أن حقل كانت مستوطنة صغيرة في العصر الأموي.
وأضاف العمراني: حقل تتصف باعتدال أجوائها صيفاً وتدني معدلات الرطوبة إلى مستويات قياسية مقارنةً بباقي مدن المملكة الساحلية، كما تكتنز بيئتها البحرية حدائق المرجان بأنواعها المتعدّدة وتوافر أنواع مختلفة من الكائنات البحرية، كالسلاحف والدلافين وأنواع مختلفة من الأسماك، وتتصف شواطئها بتدرجاتها اللونية ومياهها الفيروزية الصافية ورمالها البيضاء وتحيطها الجبال، وهي إحدى أجمل مدن منطقة تبوك الواقعة على الشريط الساحلي الممتد مسافة 700 كيلو متر تقريباً.