"الحياة الفطرية": تخريج الدفعة الأولى من الكادر النسائي لفرق الجوالة العاملة

وشملت الدورات التي امتدت على مدى ثلاثة أسابيع، تدريبًا نظريًا من خلال عدد من البرامج التعريفية التي تستهدف تمكين المتدربات من مفاهيم المناطق المحمية وتصنيفها ومنهجية وطبيعة العمل فيها، وفهم برامجها العملية، ومنهجيات الادارة التشاركية لها، ومعرفة أهمية التنوع الحيوي بالمملكة، إضافة الى حزمة من البرامج الأخرى التي تعزز لديهن مهارات كتابة التقارير الضبطية والعدلية للمخالفات البيئية بالمحمية، ومهارات الانضباط والنظام وإدارة الصراع والتواصل الفعال والاتصال الشفهي والتركيز على الجمهور, يتبع ذلك دورات تدريبية لمدة أسبوعين لبرنامج تطوير المهارات الأساسية للنجاح في بيئة العمل تشمل المهارات السلوكية والنظم الإدارية في العمل.