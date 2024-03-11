"الحياة الفطرية": تخريج الدفعة الأولى من الكادر النسائي لفرق الجوالة العاملة

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، تخريج الدفعة الأولى من الكادر النسائي من الجوَّالات التي تتكون من 6 متدربات، بعد أن أكملن متطلبات التأهيل والتدريب من خلال حزمة من البرامج التدريبية الأساسية لمهنة الجوّال.
وجاءت هذه الدورات التي نفذت في المقر الرئيسي للمركز، وفي محميتي الوعول وجزر فرسان، ومركز الملك خالد لأبحاث الحياة الفطرية؛ بهدف تأهيل الكادر النسائي من الجوَّالات والارتقاء بأداء القدرات البشرية العاملة بالمركز.
وهنأ الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان, الدفعة الأولى من الكادر النسائي من الجوَّالات اللاتي يجسد تخرجهن حرص المركز على توفير برامج تدريبية نوعية تعزز أداء منسوبيه، ويسهم في الارتقاء بمخرجاتهم العملية، ويعكس حرص المركز على تمكين المرأة في كافة المجالات.
وقال: "نعمل في المركز على أن نكون نموذجًا ملهمًا في تمكين القوى العاملة والارتقاء بأدائها بما يسهم في تحقيق أهداف المركز وتعزيز سجله المتميز في تنمية الحياة الفطرية الذي يسير وفق رؤية المملكة 2030".
وشملت الدورات التي امتدت على مدى ثلاثة أسابيع، تدريبًا نظريًا من خلال عدد من البرامج التعريفية التي تستهدف تمكين المتدربات من مفاهيم المناطق المحمية وتصنيفها ومنهجية وطبيعة العمل فيها، وفهم برامجها العملية، ومنهجيات الادارة التشاركية لها، ومعرفة أهمية التنوع الحيوي بالمملكة، إضافة الى حزمة من البرامج الأخرى التي تعزز لديهن مهارات كتابة التقارير الضبطية والعدلية للمخالفات البيئية بالمحمية، ومهارات الانضباط والنظام وإدارة الصراع والتواصل الفعال والاتصال الشفهي والتركيز على الجمهور, يتبع ذلك دورات تدريبية لمدة أسبوعين لبرنامج تطوير المهارات الأساسية للنجاح في بيئة العمل تشمل المهارات السلوكية والنظم الإدارية في العمل.