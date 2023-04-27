"الأمن البيئي" يضبط 64 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي بعدة محميات

‏‎ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 64 مخالفًا لنظام البيئة، 45 مواطنًا، و18 مقيماً من الجنسية السودانية ومقيمًا من الجنسية السورية، ارتكبوا مخالفات رعي 2477 متنًا من الإبل، و1032 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.