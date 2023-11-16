"التعليم" توجّه الطلاب والطالبات بالمشاركة في جائزة "المواطنة المسؤولة"

وجّهت وزارة التعليم إداراتها في المناطق المختلفة بأهمية تشجيع وتحفيز منتسبي التعليم العام من الطلاب والطالبات في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية، والأجنبية، وبرامج التربية الخاصة للمشاركة في النسخة الثالثة من جائزة (المواطنة المسؤولة) التي تنظمها مؤسسة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي.