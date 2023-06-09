الاحتفاء بتخريج ٣٠٠٠ مستفيد وتوظيف ١٢٥ مواطناً من برامج مركز الأميرة صيتة للتأهيل المهني والاجتماعي

احتفت مؤسسة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، وجامعة أم القرى، أمس، بتخريج ٣٠٠٠ متدرب ومتدربة؛ استفادوا من برامج مركز الأميرة صيتة للتأهيل المهني والاجتماعي، بحضور الأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن سعود الكبير، والأمير سلمان بن محمد بن سلمان بن محمد بن سعود بن فيصل، ورئيس الجامعة الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، وعدد من وكلاء وعمداء الجامعة.