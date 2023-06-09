الاحتفاء بتخريج ٣٠٠٠ مستفيد وتوظيف ١٢٥ مواطناً من برامج مركز الأميرة صيتة للتأهيل المهني والاجتماعي

احتفت مؤسسة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، وجامعة أم القرى، أمس، بتخريج ٣٠٠٠ متدرب ومتدربة؛ استفادوا من برامج مركز الأميرة صيتة للتأهيل المهني والاجتماعي، بحضور الأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن سعود الكبير، والأمير سلمان بن محمد بن سلمان بن محمد بن سعود بن فيصل، ورئيس الجامعة الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، وعدد من وكلاء وعمداء الجامعة.
وأكّد الأمين العام لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي الدكتور فهد المغلوث؛ في كلمة ألقاها في مستهل الحفل، أن الاحتفاء بتخريج دفعة من مستفيدي المركز يسهم في تحقيق أهداف الجائزة وتوثيق إنجازات وطنية تفخر بها وتجسّد اسم الأميرة صيتة -رحمها الله-، مشيداً بالشراكة مع معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى.
من جانبه، أوضح عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية الدكتور محمد الشريف، أن الجامعة أصبحت مرجعًا علميًّا واستشاريًّا للتدريب والتأهيل لعديدٍ من الوزارات والهيئات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي، وأن تعاونها مع مؤسسة جائزة الأميرة صيتة سيكون ذا قيمة مضافة للعمل الاجتماعي والعاملين في القطاع غير الربحي والمستفيدين منه.
بدورها، أشادت وكيلة معهد البحوث والدراسات الاستشارية الدكتورة سمية شرف؛ بالمشاريع التي نفّذها مركز الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتأهيل المهني والاجتماعي، ودورها في تحقيق الريادة وتمكين و تنمية مهارات الشباب السعودي وتأهيلهم للحصول على الوظائف الملائمة في القطاع الخاص وغير الربحي، مبينة أن الجامعة قدمت ١٤ برنامجًا تدريبيًّا استغرقت ٢٥ ألف ساعة تدريبية أسهمت في توظيف المتدربين في داخل ٨ جهات عمل، وأنه تم توظيف ١٢٥ مواطناً ومواطنة ممّن يستهدفهم مركز الأميرة صيتة بعد تدريبهم مهنياً وعملياً.
وخلال الحفل وقّع الأمين العام لمؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي وعميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية، اتفاقية شراكة مهنية؛ لتعزيز أوجه التعاون في البرامج التدريبية والخدمات الاستشارية، كما وقّع الطرفان اتفاقية شراكة مهنية أخرى مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) كطرفٍ ثالث؛ وذلك لتقديم خدمات التأهيل المهني لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم.
يُذكر أنه صاحب الحفل معرضٌ ضمَّ بعض الجهات الخاصة والجمعيات الخيرية المشاركة في البرامج التدريبية، منها جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، ولجنة تراحم، وغيرهما.