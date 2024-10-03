"منارة العلا" ومحمية الغراميل.. أول مواقع "السماء المظلمة" في المملكة والخليج

وسيعزّز الاعتمادُ بشكل كبير نموَّ العلا كموقع رئيسي لجولات استكشاف النجوم والبحوث العلمية، بما يتماشى مع تطوير "منارة العلا" التي سيتمّ بناؤها بالقرب من محمية الغراميل كوجهة أولى للاكتشافات والسياحة الفلكية، وتطوير موقع "منارة العلا" كنقطة محورية للتعليم والاكتشافات والبحث العلمي، وإقامة تجارب مبنية حول علم الفلك، والتحكم في الإضاءة للحفاظ على مستويات الظلام بعد غروب الشمس، وسيدعم كذلك حصول "الغراميل" على اعتمادها كمتنزه ضمن قائمة مواقع السماء المظلمة، مع هدف الهيئة الملكية لتحويل 50% من العلا إلى مناطق محمية.