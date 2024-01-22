"قرار عطل العيدين" لا يسري على الموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات التي تطبق نظام الخدمة المدنية

وجاء في البند ثانياً: يكون تطبيق ما ورد في هذا البند اولاً بالنسبة إلى الجهات التي يخضع جميع العاملين فيها نظام العمل فتطبق ما ورد في البند أولاً على جميع العاملين لديها.