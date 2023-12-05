"القمة الخليجية الـ 44".. لحظة استقبال أمير قطر لولي العهد وحديثهما الودي "فيديو"

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، لدى وصوله إلى الدوحة؛ لترؤس وفد المملكة في القمة الخليجية الـ 44؛ حيث شهد الاستقبال حديثاً ودياً لافتاً.
وكان قد أعلن الديوان الملكي أنه بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين، واستجابة للدعوة الموجّهة من أمير دولة قطر، غادر سمو ولي العهد، إلى الدوحة؛ لترؤس وفد المملكة في الدورة الـ (44) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.
ويبحث سمو ولي العهد -حفظه الله- خلال زيارته الرسمية لدولة قطر، قضايا عدة ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، إضافة إلى عقد مجلس التنسيق السعودي - القطري.