"القمة الخليجية الـ 44".. لحظة استقبال أمير قطر لولي العهد وحديثهما الودي "فيديو"

وكان قد أعلن الديوان الملكي أنه بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين، واستجابة للدعوة الموجّهة من أمير دولة قطر، غادر سمو ولي العهد، إلى الدوحة؛ لترؤس وفد المملكة في الدورة الـ (44) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.