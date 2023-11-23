بعد تداول مقطع فيديو لها.. "بيئة الجموم" تباشر ردم البئر المكشوفة بـ"عين شمس"

باشر مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم ردم بئر مكشوفة عقب تداول مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أحد المواطنين بوجود بئر مكشوفة في عين شمس بمحافظة الجموم تشكل خطورة على سلامة عابري الطرق والمتنزهين.
وعلى الفور تم الوقوف على الموقع من قبل موظفي المكتب والجهات ذات العلاقة لاستكمال الإجراءات الرسمية ومعالجة وضع البئر.
وأكد مدير المكتب المهندس رشاد الزهراني أنه بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تم ردم البئر المكشوفة؛ لضمان سلامة عابري الطرق والمتنزهين والحد من تلوث طبقات المياه الجوفية.
من جهته، أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف أن البلاغات تتم عن طريق غرفة العمليات "911" وكذلك وزارة البيئة والمياه والزراعة التي أتاحت نظام "بلاغات" للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية ومن خلال الرابط: http://web.mewa.gov.sa/ucs/ ودعا المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المكشوفة والمهجورة، بالاتصال على هاتف الوزارة رقم (939)، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.