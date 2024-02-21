شاهد.. "فومكس" يحتضن أكثر من 200 شركة محلية وعالمية لاستعراض أحدث التجارب في الصناعة الإعلامية

احتضن معرض مستقبل الإعلام "فومكس"، وهو معرض فني وتقني وإعلامي، على مدى ثلاثة أيام، أكثر من 200 شركة محلية وعالمية، لاستعراض التجارب الحديثة في الصناعة الإعلامية وتفعيل النشاط التلفزيوني والإذاعي الحديث ومواكبة الإيقاع السريع للتحولات الإعلامية.
يأتي ذلك ضمن فعاليات "المنتدى السعودي للإعلام 2024" بنسخته الثالثة الذي اختتمت فعالياته اليوم الأربعاء، ونظمته هيئة الإذاعة والتلفزيون بالتعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين، خلال المدة من 19 - 21 فبراير الجاري.
ويعد "فومكس" الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، من خلال استقطاب الشركات والخبرات الرائدة في المجال الإنتاج العالمي، ويُعد فُرصة للشغوفين في مجالات الإعلام من خلال إقامة عدة ورش متخصصة ونوعية، يقدمها مجموعة من المتخصصين والأكاديميين والممارسين الذين يمتلكون الخبرة والكفاءة في مجالات الإعلام المختلفة.
والتقت "سبق" خلال جولتها في المعرض بعدد من الإعلاميين الذين أكدوا أهمية المنتدى والمعرض في تسليط الضوء على أبرز التجارب الإعلامية المحلية والدولية.
ونوهت الإعلامية إيمان الرجب، من هيئة الإذاعة والتلفزيون، بما يشهده الإعلام السعودي من تطور كبير يصب في رؤية المملكة 2030 ممتدحة إقبال الشباب وطلاب الإعلام لحضور ورش وفعاليات المنتدى لإثراء تجربتهم وخبرتهم في هذا المجال.
وبدوره أضاف الإذاعي إبراهيم الصقعوب، لـ"سبق": "نعيش مرحلة تحول حضاري كبير في كل جوانب الحياة، تتطلب استخدام كل وسائل التقنية الحديثة لإيصال نهضة بلادنا الشاملة، ولدينا الكثير من الإنجازات التي يجب أن يشاهدها العالم" معرباً عن سعادته بمشاركة عدد من طلبة الإعلام وإطلاعهم على أحدث تقنيات الإعلام المتطورة في هذا المعرض.
واستعرضت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا (SDAIA)، أبرز خدماتها ومنها خدمة واكب في تطبيق توكلنا خدمات. وفي هذا السياق، أشارت سارة الثبيتي، ممثلة الخدمة، لـ"سبق"، أن أكثر من 21 مليون مستخدم فعال للتطبيق شهرياً، وذلك في أكثر من 77 دولة بـ7 لغات منها العربية والإنجليزية، وأفادت بأن أهم مميزات منتج "واكب" هو تمكين الجهات من نشر أخبارها من خلال بوابة الشركاء.
وتتلخص فكرة مشروع "صوتك" المبني على الذكاء الاصطناعي، في تحويل الكلام المنطوق إلى كتابة، وهو مدرب على اللهجات السعودية، ويعتبر من أفضل الأنظمة في هذا المجال، وتقسيم النص حسب المتحدثين، وقد تم تطويره من قبل باحثين سعوديين بإشراف "سدايا".
ومن ضمن فعاليات المعرض أتاحت شبكة مايكس لزوار المنتدى تجربة تسجيل البودكاست لتطوير مهارتهم.
ويأتي المنتدى السعودي للإعلام بنسخته الثالثة استكمالاً لما شهده من نجاح سابق في نسختيه الأولى والثانية، وتأكيداً على أهمية المنتدى ودوره الفاعل في تحقيق الأثر الإيجابي الممتد في فضاء الإعلام سعياً إلى تطوير صناعة الإعلام السعودي واكتشاف أحدث تقنياته في ظل عالم متغير على جميع الأصعدة، بما في ذلك قطاع الإعلام، وخلق مجتمع حيوي وفعال للفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات المحلية والدولية في المجال الإعلامي، بجانب تعزيز مكانة المملكة إعلامياً من خلال ملتقى إعلامي يجذب العالم نحوه.