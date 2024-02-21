شاهد.. "فومكس" يحتضن أكثر من 200 شركة محلية وعالمية لاستعراض أحدث التجارب في الصناعة الإعلامية

وتتلخص فكرة مشروع "صوتك" المبني على الذكاء الاصطناعي، في تحويل الكلام المنطوق إلى كتابة، وهو مدرب على اللهجات السعودية، ويعتبر من أفضل الأنظمة في هذا المجال، وتقسيم النص حسب المتحدثين، وقد تم تطويره من قبل باحثين سعوديين بإشراف "سدايا".