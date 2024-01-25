الطيران المدني: نعمل على استيعاب 330 مليون مسافر في عام 2030

ولفتت إلى السعي لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران واستيعاب زيادة أعداد المسافرين ثلاثة أضعاف لتصل إلى 330 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2030م، حيث تركز المملكة على عدة مجالات رئيسة منها: توسيع البنية التحتية، حيث يجري العمل على بناء مطارات جديدة مثل مطار الملك سلمان الدولي، وتوسيع المطارات القائمة، لاستيعاب الحركة المتزايدة، إلى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة المسافرين.