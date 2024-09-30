القويز: السوق المالية السعودية 7 أكبر سوق في العالم ويعد مرآة للاقتصاد الحقيقي

وأشار إلى أن من أبرز محاور الإستراتيجية الحديثة لهيئة السوق المالية، تعزيز السيولة وفتح آفاق جديدة للشركات الصغيرة، إضافة إلى بناء سوق دين حيوية وتنمية صناعة إدارة الأصول؛ لتكون قادرة على المنافسة عالمياً، وجذب مزيدٍ من الاستثمارات إلى الاقتصاد الوطني.