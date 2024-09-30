القويز: السوق المالية السعودية 7 أكبر سوق في العالم ويعد مرآة للاقتصاد الحقيقي

أكّد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبد الله القويز؛ أن السوق المالية السعودية تمكنت من تحقيق إنجازات ملحوظة، حيث احتلت المركز السابع بين أكبر الأسواق المالية عالمياً مما يعكس الأداء الحقيقي المتزايد للاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "الأسواق المالية كمحفزٍ للنمو في المملكة العربية السعودية"، التي أُقيمت ضمن فعاليات ملتقى الرؤساء التنفيذيين في نسخته السابعة بالرياض، الذي تنظّمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" تحت شعار "فرص لتعزيز نمو الأعمال".
وأوضح "القويز"؛ أن أكثر من 50% من الشركات التي تمّ إدراجها أخيراً في السوق المالية هي منشآت صغيرة ومتوسطة، بما يعادل نحو 70 شركة.
وأشار إلى أن من أبرز محاور الإستراتيجية الحديثة لهيئة السوق المالية، تعزيز السيولة وفتح آفاق جديدة للشركات الصغيرة، إضافة إلى بناء سوق دين حيوية وتنمية صناعة إدارة الأصول؛ لتكون قادرة على المنافسة عالمياً، وجذب مزيدٍ من الاستثمارات إلى الاقتصاد الوطني.
كما أكّد أهمية دعم قطاعَي سوق الأسهم والتقنية المالية ليكونا رائدين على مستوى المنطقة.
وأفاد "القويز"؛ بأن الهيئة تركز حالياً على تعزيز قنوات التمويل، بما في ذلك تسهيل استقبال أموال الاكتتاب لتمكين إدارة الاكتتابات بشكل فعّال وفي وقت قياسي.
كما أشار إلى أن التحديات الأساسية التي تواجه السوق تتعلق بتحفيز السيولة وزيادة الكميات المطروحة، إضافة إلى توسيع قاعدة المستثمرين.