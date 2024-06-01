محليات

"شرطة الرياض" تطيح بمقيمَيْن من باكستان لترويجهما "الشبو" المخدر

جرى اتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهما لجهة الاختصاص
"شرطة الرياض" تطيح بمقيمَيْن من باكستان لترويجهما "الشبو" المخدر

قبضت شرطة منطقة الرياض على مقيمَيْن من الجنسية الباكستانية؛ لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية إلى الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa. وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

شرطة الرياض
مادة الشبو المخدرة

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