النيابة تُعلن عن إدانة مواطنة وزوجها الوافد بتهمة غسل أموال تجاوزت 63 مليون ريال مجهولة المصدر

المصدر أكد على انتهاء التحقيقات وإحالة المتهمين للمحكمة المختصة، وصدر بحقهم حكم ابتدائي يتضمن إدانتهم بما نسب إليهم، ومصادرة قيمة مماثلة الأموال المحولة للخارج والبالغة (٦٣.٠٤٥.٥٥٠) ثلاثة وستين مليوناً وخمسة وأربعين ألفا وخمسمائة وخمسين ريالاً، ومصادرة الأموال المحجوزة في حسابات المتهمين والكيان التجاري البالغة (١٠٣.٣٢٢.٢٣) مئة وثلاثة آلاف وثلاثمئة واثنين وعشرين ريالاً وثلاث وعشرين هللة، وغرامات مالية بلغت (٥٠.٠٠٠.٠٠٠) خمسين مليون ريال، وسجنهم لمدد بلغت اثنا عشر سنة، ومنع المواطنة من السفر مدة مماثلة لمدة سجنها، وإبعاد المتهمين الوافدين بعد انتهاء محكومياتهم، ومنع الكيان التجاري بصفة دائمة من نشاطه التجاري.