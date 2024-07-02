الأحساء والدمام تسجلان أعلى حرارة في المملكة اليوم بـ 48 درجة

يشار إلى أن المركز الوطني للأرصاد كان قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاطاً في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي جازان وعسير، والأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كذلك على الطريق الواصل بين الليث وجازان؛ قد تصل إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، في حين لا يُستبعَد تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على أجزاءٍ من منطقتَي جازان وعسير، كما يبقى الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.