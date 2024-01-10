"أكويلم" وجهة مستقبلية فاخرة مصممة بين الجبال.. أعلنت عنها "نيوم" لتقديم تجربة استثنائية

ويمتد في "أكويلم" شارع حيوي مفعم بالحياة عبر حديقة واسعة، حيث سيربط بين المساحات المجتمعية المتنوعة، ومرافق الضيافة ذات المستويات العالمية، وعروض الفنون الغامرة، والفعاليات المتنوعة، ومتاجر التسوق، والمطاعم، كما تحتضن الوجهة "ذا جينيريتر"، وهي مساحة مميزة توفر للمخترعين والمبتكرين والمفكرين المبدعين مختبرات للأبحاث الفريدة من نوعها، ستشكل منصةً لإعادة تصور المستقبل.