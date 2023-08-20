"المؤسسة العامة" تُشغل محطة تحلية مياه خيبر بالذكاء الاصطناعي

ويُدار العمل في المحطة من مسافة تتجاوز 318 كلم، عبر مركز التحكم في منظومة إنتاج ينبع، ويعدُّ واحدًا من أهم المشروعات التنموية للمياه في المنطقة؛ لما له من أثر اقتصادي يعزّز خفض التكاليف التشغيلية والكفاءة الإنتاجية بأقل عدد من الكوادر البشرية، وبالاستجابة المُثلى لتمكين المحتوى المحلي، والارتقاء بقدرات قطاع المياه وتنافسيته؛ للمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة وجودة الحياة.