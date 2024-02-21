نافورة جدة ترسم مشاهد إبداعية خلابة مع غروب قرص الشمس

وتعد نافورة جدة تحفة معمارية سُجل ارتفاعها الذي يصل إلى 312 مترًا كرقمٍ قياسي في موسوعة غينيس، وتعمل على ضخ مياه البحر بسرعة 233 ميلاً/ساعة، في حين يصل وزن المياه في كل لحظة إلى 18 طناً.