ضوابط واختفاء.. إشادة بقرار إلزام المعلنين بالترخيص والعقوبة للمخالف

وقال عدد من المواطنين، إنه بعد إعلان هيئة الإعلام المرئي والمسموع وتنظيمها محتوى الإعلانات سيلاحظ الجميع اختفاء الكثير من ساحة الإعلانات التي قد شهدت تزاحمًا كبيرًا في مواقع التواصل الاجتماعي بحالتين الأولى منهما بمقابل مادي للمعلنين والأخرى بدعوات للحضور.