"الشبامي": المملكة تسعى لتعزيز الوعي المالي والادخاري للأسر من 6% إلى 10% بنهاية 2030م

وأضاف: "كما تم تقديم برامج مبتكرة وفاعلة لدعم تنمية الادخار والاستثمار الأمثل؛ مثل برنامج الاستدامة المالية؛ حيث ساهم البرنامج في تطوير المالية العامة من خلال إنشاء عدة كيانات مهمة مثل (هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والمركز الوطني لإدارة الترفيه ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية)، لعل أبرز إنجازات هذا البرنامج السيطرة على نسب العجز من الناتج المحلي الإجمالي من 15.8% في عام 2015 إلى 4.5 في عام 2019م، وتعزيز المركز المالي في التعامل مع الصدمات الخارجية، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وخلق فرص العمل للمواطنين".