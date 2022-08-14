العثيم للاستثمار تعلن عن حصول المجموعة على الوكالة الحصرية للماركة العالمية "جيمو" الفرنسية

أعلنت شركة عبد الله العثيم للاستثمار عن حصول المجموعة على الوكالة الحصرية للعلامة التجارية العالمية جيمو الفرنسية، لتشكل إضافة مهمة إلى سلسلة العلامات التجارية الحصرية التي توفرها شركة عبد الله العثيم للأزياء (إحدى شركات المجموعة ) للسوق السعودي.
وأشار مشعل بن عميره الرئيس التنفيذي لشركة عبد الله العثيم للاستثمار إلى أن الحصول على الوكالة الحصرية لهذه الماركة التجارية العالمية جيمو يأتي ضمن استراتجية المجموعة للتطوير المنهجي لشركة عبد الله العثيم للأزياء، والسعي إلى استقطاب أفضل الماركات العالمية، والتي تشكل إضافة نوعية للسوق السعودي في قطاع التجزئة للأزياء والموضة.
وتعد العلامة التجارية الفرنسية "جيمو" من أشهر الماركات العالمية الفرنسية التي تقدم أحدث وأرقى الأزياء المعاصرة لجميع أفراد الأسرة بأسعار معقولة وجودة مثالية.
يُذكر أن شركة عبدالله العثيم للأزياء تعد من كبرى الشركات المتخصصة في قطاع التجزئة للأزياء، وتمتلك الوكالة الحصرية للعديد من العلامات التجارية العالمية أبرزها (كيابي) الفرنسية - (أو في إس) الإيطالية - (بارفوا) البرتغالية - (تالي وايل) السويسرية - (بياتزا إيتاليا) الإيطالية، حيث تنتشر هذه العلامات في أكثر من (50) فرعاً على مستوى المملكة.
وتهدف الشركة إلى تعزيز التميز من خلال التطوير المستمر، واستقطاب المزيد من الماركات العالمية، فضلاً عن زيادة شبكة انتشارها في كل مناطق المملكة.