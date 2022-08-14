العثيم للاستثمار تعلن عن حصول المجموعة على الوكالة الحصرية للماركة العالمية "جيمو" الفرنسية

يُذكر أن شركة عبدالله العثيم للأزياء تعد من كبرى الشركات المتخصصة في قطاع التجزئة للأزياء، وتمتلك الوكالة الحصرية للعديد من العلامات التجارية العالمية أبرزها (كيابي) الفرنسية - (أو في إس) الإيطالية - (بارفوا) البرتغالية - (تالي وايل) السويسرية - (بياتزا إيتاليا) الإيطالية، حيث تنتشر هذه العلامات في أكثر من (50) فرعاً على مستوى المملكة.