البرني والمبروم يجذبان السياح الأجانب بمزاد تمور العُلا

شهد مزاد مهرجان تمور العُلا "ذوق فخرنا" إقبال عدد من الأجانب لمزاد التمور، حيث أبدى عدد من الزوار من بريطانيا وألمانيا إعجابهم بالتمور أثناء وجودهم بالمزاد وتذوق أنواع التمور التي تشتهر فيها العلا ومن أبرزها البرني والمبروم، مشيرين إلى أنها تعد التجربة الأولى لهم بتذوق التمر والتعرف على أنواعه خلال زيارتهم لمحافظة العُلا.
ويهدف المهرجان الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العُلا على مدار يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع وحتى 11 نوفمبر القادم إلى خلق تنافسية لتمور العلا في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية؛ وفق ما تنص عليه "رؤية العلا" المتماشية مع "رؤية المملكة 2030" الهادفة إلى تعزيز دور المملكة لتصبح المصدِّر الأكبر للتمور على مستوى العالم.