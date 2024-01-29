"العجمي": المملكة تشهد تحولًا مهمًا نحو تعزيز مفاهيم العدل والمساواة

أكد الخبير وأستاذ الإعلام الرقمي الدكتور فهيد بن سالم العجمي أن المملكة العربية السعودية تشهد في ظل القيادة الرشيدة تحولًا مهمًا نحو تعزيز مفاهيم العدل والمساواة، ويعكس هذا العهد رؤية حكيمة للقيادة تركز على تحقيق التوازن والتطور الشامل، حيث يتمتع الجميع، سواء كانوا وزراء أو أمراء أو أفرادًا عاديين، بحقوق متساوية.