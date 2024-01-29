"العجمي": المملكة تشهد تحولًا مهمًا نحو تعزيز مفاهيم العدل والمساواة

أكد الخبير وأستاذ الإعلام الرقمي الدكتور فهيد بن سالم العجمي أن المملكة العربية السعودية تشهد في ظل القيادة الرشيدة تحولًا مهمًا نحو تعزيز مفاهيم العدل والمساواة، ويعكس هذا العهد رؤية حكيمة للقيادة تركز على تحقيق التوازن والتطور الشامل، حيث يتمتع الجميع، سواء كانوا وزراء أو أمراء أو أفرادًا عاديين، بحقوق متساوية.
وأضاف أنه في إطار تلك الرؤية، يظهر التزام قوي بتحقيق المساواة في جميع الميادين، حيث يشعر كل فرد بأنه جزء لا يتجزأ من هذا المسار التنموي، حيث يتميز هذا العهد بإجراء إصلاحات شاملة لتحسين النظام الإداري وتعزيز فهم المسؤولية والشفافية، مما يسهم في تحقيق عدل أكبر في توزيع الفرص والموارد.
وأشار إلى أن مكافحة الفساد تشكل جزءًا أساسيًا من ركائز هذا العهد، حيث تتخذ الحكومة إجراءات حازمة للحد من المحسوبية وضمان تحقيق العدالة، وهذا يعكس التفاني في تطهير النظام من أي تجاوزات تهدد استقرار المجتمع.
وواصل: على صعيد الأمن، يبرز التحدي الحاسم في مكافحة الإرهاب، حيث تتخذ المملكة إجراءات فعّالة لمواجهة التهديدات الأمنية بكل قوة وحزم، يُضاف إلى ذلك تكثيف الجهود في محاربة المخدرات والجريمة، مما يعكس التفرغ للحفاظ على أمان واستقرار المجتمع.
وختم: يظهر أن عهد الملك سلمان وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يمثل فصلاً مهماً في تاريخ المملكة، حيث يرسخ الالتزام بمفاهيم العدل والمساواة، ويوفر إطارًا قويًا لمواجهة التحديات وتحقيق التقدم المستدام.