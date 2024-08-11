لتصريف 15 مليون م3.. "المؤسسة العامة للري" تفتح بوابات سد وادي رابغ

من جانبه، أشار مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ المهندس ردة بن عبادل القارزي، إلى أن لجنة فتح بوابات سد وادي رابغ المكونة من عدة جهات حكومية، باشرت أعمال المسح وتمشيط الوادي؛ للتأكد من عدم وجود أي عوائق أو تعدٍّ يغير مجرى الماء؛ حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.