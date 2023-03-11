عضو مجلس الشورى سعد العتيبي: يوم العَلَم.. صفحة فخر وعز وتاريخ عظيم تُكتب في سجل أمجاد لا ينتهي

وأشار عضو مجلس الشورى الأستاذ سعد العتيبي، إلى أهمية الدلالات التي يحملها علم المملكة العربية السعودية التي تُمثل العمق الديني الذي قامت عليه بلادنا الغالية، والثقل السياسي الذي عُرفت به، والعطاء الكبير الذي تُقدمه، فشهادة التوحيد التي تتوسَّط العَلَم تحمل رسالة السلام والإسلام التي قامت عليها هذه الدولة المباركة، والسيف الذي يحمل رسالة القوة والأنفة وعلو الحكمة والمكانة التي تتسم بها سياسة المملكة الداخلية والخارجية، فعلى مدى نحو ثلاثة قرون كان هذا العَلَم شاهداً على الإنجازات التي حققتها، وليظل خفاقاً في السماء، وفي القلوب التي تمتلئ حباً له وتشريفاً.