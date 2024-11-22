"كفاءة الإنفاق" تبحث فرص تعزيز التعاون مع جهات حكومية سنغافورية

بحثت هيئةُ كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، فرصَ تعزيز التعاون مع جهات حكومية سنغافورية، وذلك خلال زيارة وفد برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان إلى جمهورية سنغافورة.
وشملت زيارةُ الوفد وكالةَ البيئة الوطنية السنغافورية التي حقّقت مستوى متقدمًا في جودة الإنفاق الحكومي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك في نواحٍ عدة؛ منها: الفاقد المائي، وخفض الانبعاثات الكربونية، وإعادة تدوير المخلفات. كما جرت زيارةُ ميناء سنغافورة والتعرف على مركز الابتكار التابع لهيئة الموانئ السنغافورية، علاوةً على زيارة سدّ مارينا والتعرف على أعمال ومهامّ وكالة المياه الوطنية السنغافورية.
واطّلع الوفد خلال زيارته على تجربة وزارة التعليم السنغافورية وأبرز المبادرات في جودة المخرجات لقطاع التعليم وأثرها على جودة الإنفاق. فيما عُقد اجتماع مع كلية لي كوان يوو للسياسات العامة "LKY"؛ بهدف تبادل الخبرات والتجارب، والاطلاع على أفضل الممارسات في مجالات التدريب والسياسات العامة.
وبحثت هيئةُ كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية مع وزارة الصحة السنغافورية، فرصَ التعاون في تعزيز جودة الإنفاق وأفضل الممارسات في القطاع الصحي. وشملت الزيارةُ أيضًا وزارةَ التنمية الرقمية والمعلومات في سنغافورة؛ بهدف استعراض المنهجيات والاستراتيجيات المتبعة في استخدام التقنيات الحديثة في الخدمات الحكومية وتبادل المعرفة حيالها، كما جرت مناقشة آليات تحديد وتلبية الاحتياجات التكنولوجية داخل القطاع الحكومي.
كما جرى الاطلاع على الإجراءات التي تتبعها هيئة النقل البري في صيانة وتشغيل الطرق وارتباطها بعقود الأداء والتعرف على النقاط المشتركة في هذا الشأن، وسبل تعزيز التعاون لتعزيز كفاءة تخطيط وتنفيذ مشاريع البنية التحتية.
وتهدف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بكفاءة وفاعلية عمليات المشتريات الحكومية، ورفع جودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية، وتطوير السياسات والأنظمة والمنهجيات، وبناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها.