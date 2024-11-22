"كفاءة الإنفاق" تبحث فرص تعزيز التعاون مع جهات حكومية سنغافورية

وشملت زيارةُ الوفد وكالةَ البيئة الوطنية السنغافورية التي حقّقت مستوى متقدمًا في جودة الإنفاق الحكومي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك في نواحٍ عدة؛ منها: الفاقد المائي، وخفض الانبعاثات الكربونية، وإعادة تدوير المخلفات. كما جرت زيارةُ ميناء سنغافورة والتعرف على مركز الابتكار التابع لهيئة الموانئ السنغافورية، علاوةً على زيارة سدّ مارينا والتعرف على أعمال ومهامّ وكالة المياه الوطنية السنغافورية.