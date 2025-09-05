خلال مؤتمر السكري والسمنة بالخبر.. "العامودي": هذه الفئات لا ننصح بصيامها إلا باستشارة طبية

وفيما يخص الإحصاءات، أوضحت "العامودي" أن نسبة انتشار السكري في المملكة تتراوح بين 21% إلى 23% من السكان، يمثل منهم مرضى النوع الأول نحو 3 إلى 5%، بينما يشكل النوع الثاني 90%، لافتة إلى أن نحو 10 إلى 15% فقط من مرضى النوع الثاني يصنّفون ضمن الحالات التي يُمنع صيامها طبيًا.