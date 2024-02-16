بعد تسهيل الإجراءات.. أمانة الطائف تدعو لسرعة إصدار تراخيص تسوير الأراضي الفضاء

وأشارت الأمانة أن تسوير الأراضي يساعد على حمايتها من التعديات، وتوضيح حدود الملكية للأرض، مبينة أنها تعمل على حملة توعوية تستهدف ملاك الأراضي الفضاء لمراجعة البلدية وتصحيح وضع أراضيهم، وتسهيل إجراءات استخراج التصاريح المطلوبة للتسوير، بما يتوافق مع نماذج تسوير الأراضي الفضاء المعتمدة لذلك، الذي أطلقته الوزارة، حيث يسهم في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري ورفع مستوى أنسنة المدن.