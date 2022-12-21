اختتام جلسات أعمال الاجتماع الوزاري لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بالتعاون الإسلامي

ثم ألقى بعد ذلك الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي معالي حسين إبراهيم طه، كلمة في الجلسة الافتتاحية عبر فيها عن شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد على ما يقدمونه من دعم لمنظمة التعاون الإسلامي، مقدمًا شكره للمملكة العربية السعودية، على مبادرتها الكريمة بصفتها رئيس القمة الإسلامية الرابعة عشرة بدعوتها لاستضافة الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي، مؤكدًا فيها أن "اتفاقية مكة المكرمة" تمثل الإطار الملائم الأهم لمنع الفساد ومحاربته في الدول الأعضاء بالمنظمة، من خلال آليات فعالة للمنع، وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي، واسترداد الأصول، مشيرًا إلى أن الدول الأعضاء بحاجة لآليات قانونية تساعد في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة لتكريس أسس الحوكمة الرشيدة.