برامج كيميائية وبيولوجية وفيزيائية.. "كاوست" تطوّر أساليب لمعالجة تحديات عالمية

وينضوي هذا البرنامج تحت قسم العلوم والهندسة الفيزيائية؛ الذي تكمن مهمته في دراسة المواد بجميع الاحجام "النانو، والميزو، والمايكرو"، وحالاتها الصلبة إلى السائلة، فضلاً عن تفاعل المواد مع المؤثرات الخارجية بهدف تصميم وتطوير مواد وتقنيات جديدة تساعد في معالجة القضايا الحالية المهمة؛ فيما تتضمن مجالات الأبحاث في قسم العلوم والهندسة الفيزيائية الفيزياء النظرية والكيمياء الفيزيائية، والحفز والهندسة الحيوية، والبوليمرات والمواد المركبة، وإنتاج وتخزين وتحويل الطاقة، وتنقية المياه وحماية البيئة، والمواد الجديدة، إلى جانب الاجهزة والأنظمة النانوية، وأجهزة الاستشعار الذكية وأجهزة للكشف عن الملوثات وتنقية الهواء، والماء، والغذاء؛ وعلوم الأرض، والميكانيكا، والميكانيكا الجيولوجية، والتنقيب واستخراج النفط، وامتصاص غاز ثاني اكسيد الكربون.