برامج كيميائية وبيولوجية وفيزيائية.. "كاوست" تطوّر أساليب لمعالجة تحديات عالمية

تعمل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" على الاستفادة من الاكتشافات الأساسية في العلوم الكيميائية والبيولوجية، ووضع الحلول الواقعية للتحديات العالمية؛ وذلك عبر برنامج الهندسة الكيميائية والبيولوجية "CBE"؛ الذي يركز على تطوير الطرق الحديثة لعمليات فصل الغازات والسوائل، وتحلية المياه، فضلاً عن تطوير مواد جديدة للحد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري ومواجهة التهديدات الكيميائية والبيولوجية.
وينضوي هذا البرنامج تحت قسم العلوم والهندسة الفيزيائية؛ الذي تكمن مهمته في دراسة المواد بجميع الاحجام "النانو، والميزو، والمايكرو"، وحالاتها الصلبة إلى السائلة، فضلاً عن تفاعل المواد مع المؤثرات الخارجية بهدف تصميم وتطوير مواد وتقنيات جديدة تساعد في معالجة القضايا الحالية المهمة؛ فيما تتضمن مجالات الأبحاث في قسم العلوم والهندسة الفيزيائية الفيزياء النظرية والكيمياء الفيزيائية، والحفز والهندسة الحيوية، والبوليمرات والمواد المركبة، وإنتاج وتخزين وتحويل الطاقة، وتنقية المياه وحماية البيئة، والمواد الجديدة، إلى جانب الاجهزة والأنظمة النانوية، وأجهزة الاستشعار الذكية وأجهزة للكشف عن الملوثات وتنقية الهواء، والماء، والغذاء؛ وعلوم الأرض، والميكانيكا، والميكانيكا الجيولوجية، والتنقيب واستخراج النفط، وامتصاص غاز ثاني اكسيد الكربون.
ويعدّ برنامج علوم الكيمياء بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "ChemS" برنامجاً علمياً حديثاً ذا توجه بحثي في العلوم الكيميائية؛ حيث قام البرنامج بتمييز نفسه من خلال التركيز الشديد على الأبحاث مع الاهتمام الواضح بالتحديات الراهنة المتعلقة بالمحفزات والمواد، وذلك بالاستفادة من المرافق العلمية المتميزة بالجامعة، والذي يسانده برنامج هندسة وعلوم الأرض "ErSE"؛ الذي يركز على التطبيقات الحاسوبية الحديثة في دراسة المشاكل الجيوفيزيائية المصاحبة لدوران المناخ والمحيط، والزلازل، والتنقيب عن البترول، ونمذجة الخزانات الجوفية، والظواهر الجوفية، أو كل ذلك معاً.
ويحصل طلاب هذا البرنامج على تدريب شامل يتناول الأساليب الرقمية، والنمذجة الرياضية، والجيوفيزياء؛ مع توفير الفرصة لطلاب درجة الماجستير لإمكانية المشاركة في البحوث العلمية التي تتضمن إعداد النمذجة الحاسوبية والرياضية، والمشروعات الدراسية الميدانية؛ بينما يقوم المرشحون لنيل درجة الدكتوراه بإجراء أبحاث جديدة ومبتكرة في موضوعات ذات صلة بهندسة وعلوم الأرض؛ فيما يرفد برنامج علوم وهندسة المواد "MSE" الطلاب بالمعرفة الأساسية والتطبيقية للمواد متناهية الصغر "النانونية" والأجهزة المتعلقة بها، بالإضافة إلى مواد وأجهزة تحويل الطاقة، والمواد الحيوية، والتقنيات المتقدمة لتوصيف المواد.
بدوره، يركز برنامج الهندسة الميكانيكية "ME" بجامعة "كاوست" على مجالات البحث الواسعة في بنية وميكانيكا المواد الصلبة، وديناميكيا الموائع، والعلوم الحرارية، والاحتراق، والطاقة، والتحكم والديناميكا؛ حيث توفر مقررات هذا البرنامج أساساً صلباً في هذه المجالات وتشمل موضوعات مثل السلوك الميكانيكي للمواد الهندسية، والميكانيكا الاستمرارية، والديناميكا الحرارية، والاحتراق التجريبي والعددي، وتصميم التحكم، والتحليل الديناميكي، والنمذجة، والمحاكاة.
واتخذت "كاوست" من برنامج موارد الطاقة والهندسة البترولية "ERPE" سبيلاً لمنح طلابها درجتي الماجستير والدكتوراه في الهندسة الحديثة لمكامن النفط وتوصيفها وإدارتها؛ حيث يتلقى الطلبة في هذا البرنامج تدريباً واسعاً في المفاهيم العلمية الأساسية والديناميكا الحرارية، والجيولوجيا، والتوصيف الجيوفيزيائي، وهندسة مكامن النفط، إضافة لمشاركتهم في أنشطة البحث العلمي التي قد تتضمن التحليلات الرياضية والنماذج الحسابية والأبحاث التجريبية والدراسات الميدانية؛ فيما يركز الطلبة المرشحون لنيل درجة الدكتوراه على الأبحاث الأصلية التي تعزز الابتكار والمعرفة في هذا المجال.
ويشارك أعضاء هيئة التدريس وطلبة برنامج الفيزياء التطبيقية "AP" في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" في أبحاث متعددة التخصصات عند نقاط تقاطع المفاهيم الفيزيائية الأساسية مع التقنيات الحديثة من خلال دراسة الظواهر الفيزيائية الأساسية في المقاييس المتوسطة والنانوية بهدف تصميم حلول مبتكرة للعديد من تخصصات الفيزياء التطبيقية، مثل البصريات والضوئيات وأجهزة أشباه الموصلات والإلكترونيات الكمومية والمواد الجديدة لتطبيقات الطاقة.