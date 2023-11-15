"الإحصاء": تباطؤ معدل التضخم من 1.7% في سبتمبر إلى 1.6% خلال أكتوبر

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية سجل تباطؤًا في معدل التضخم؛ حيث بلغ 1.6% خلال شهر أكتوبر 2023، وهو أقل من الشهر السابق (2023) على أساس سنوي؛ حيث كان 1.7%؛ فيما سجلت أسعار المستهلك ارتفاعًا نسبيًّا في أكتوبر 2023 مقارنة بشهر سبتمبر 2023، (بزيادة طفيفة بنسبة 0. 1%).