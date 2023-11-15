"الإحصاء": تباطؤ معدل التضخم من 1.7% في سبتمبر إلى 1.6% خلال أكتوبر

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية سجل تباطؤًا في معدل التضخم؛ حيث بلغ 1.6% خلال شهر أكتوبر 2023، وهو أقل من الشهر السابق (2023) على أساس سنوي؛ حيث كان 1.7%؛ فيما سجلت أسعار المستهلك ارتفاعًا نسبيًّا في أكتوبر 2023 مقارنة بشهر سبتمبر 2023، (بزيادة طفيفة بنسبة 0. 1%).
ووفقًا لتقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر 2023 الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأربعاء؛ فإن ذلك يُعزَى إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.8% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8%.
ويعكس ذلك الاستقرار متانة الاقتصاد السعودي، ونجاح الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي سارعت المملكة لاتخاذها منذ وقت مبكر لمواجهة موجة الارتفاع العالمي في معدلات التضخم.
وارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في السعودية بنسبة 9.3% في شهر أكتوبر 2023، وتأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 14.9%، وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر أكتوبر 2023؛ نظرًا لوزنها الكبير في المؤشر الذي يبلغ 21.0%. وكذلك ارتفعت الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8% متأثرة بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 4.4%.
وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا بنسبة 1.9% متأثرة بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 1.6% كما سجل قسم التعليم ارتفاعًا بلغت نسبته 0.8% متأثرًا بارتفاع أسعار التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 3.1%.
وسجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعًا بنسبة 1.2%، متأثرًا بارتفاع أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 5.5%. ومن ناحية أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.1%، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة (-3.6%)، وكذلك انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 4.2%، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة (-5.7%).
ومقارنة بشهر سبتمبر 2023، سجلت أسعار المستهلك ارتفاعًا نسبيًّا في أكتوبر 2023 (بزيادة طفيفة بنسبة 0. 1%)؛ في حين ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.5%، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 0.6%، وكذلك ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.6%، وارتفعت أسعار التعليم بنسبة 0.9% وقسم النقل 0.1% وقسم الصحة بنسبة 01%.
ومن جانب آخر، انخفضت أسعار كل من: قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة -0.8%، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.3%، وقسم الملابس والأحذية بنسبة (-0.3%)، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة (-0.2%)، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة -0.6%. وقسم الاتصالات بنسبة (-0.1%)، وقسم التبغ بنسبة (-0.1%).