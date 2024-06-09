شركة مُيّسر المالية تطلق منتجها الجديد بوابة مُيّسر للمدفوعات "MPG" الحاصل على شهادة eMSP

وتمتاز بوابة الدفع بنظام حماية من الاحتيال يُمكّن البنوك والشركات المالية من حماية عملائهم وتعزيز ثقتهم في معاملاتهم المالية، كما يتيح استضافة أول بوابة مدفوعات مرخصة محليًّا سرعة استجابة غير مسبوقة في إتمام عمليات الدفع من خلال الإنترنت؛ نظرًا لاستضافته وإدارته بالكامل داخل المملكة؛ مما يعزز من تجربة العملاء ويُمكّن من إنجاز عدد أكبر من التعاملات المالية بكل سلاسة وأمان.