شركة مُيّسر المالية تطلق منتجها الجديد بوابة مُيّسر للمدفوعات "MPG" الحاصل على شهادة eMSP

في خطوة رائدة في مجال تقنية المعلومات المالية، أعلنت شركة مُيّسر المالية، الشركة السعودية الرائدة في تقنيات وأنظمة المدفوعات الرقمية، عن إطلاق بوابة مُيّسر للمدفوعات Moyasar Payment Gateway (MPG( وحصولها على شهادة "eMSP".
وتعتبر هذه الخطوة تحولًا استراتيجيًّا بارزًا في مجال المدفوعات والتقنيات المالية (FinTech) على مستوى المملكة؛ مما يؤكد ريادة شركة مُيّسر كشركة مالية سعودية تُقدم خدمات شاملة للمدفوعات الرقمية التي توفر الجودة والكفاءة والثقة لعملائها وتحقق تطلعاتهم.
تأسست شركة مُيّسر المالية في عام 2015م كواحدة من أولى الشركات المتخصصة في المدفوعات الرقمية، وهي حاصلة على شهادة (PCI DSS / level1) التي تدل على التزام "مُيّسر" بأعلى معايير الأمان والالتزام في مجال المدفوعات الرقمية.
ويعد إطلاق بوابة مُيسّر للمدفوعات (MPG) نموذجًا ناجحًا لتوطين التقنية المالية وتعزيز المحتوى المحلي، وهي من أول المنتجات المرتبطة بأنظمة المدفوعات عبر استضافة محلية.
وتهدف "مُيّسر" إلى تقديم أعلى معايير التكامل والكفاءة لشبكات المدفوعات المحلية والعالمية للمحافظة على السيادة الوطنية للبيانات المالية وفق المعايير والأطر التنظيمية المحلية في المملكة العربية السعودية.
تستهدف بوابة مُيّسر للمدفوعات (MPG) البنوك والشركات المالية حيث تُقدم ميزات نوعية جديدة ومبتكرة، مثل ميزة الدفع المتكرر للمحافظ الإلكترونية لـApple Pay عبر الشبكة الوطنية مدى، كما تدعم البوابة أنظمة Google Pay وSamsung Pay، والتي من المتوقع إطلاقها في السوق السعودي قريبًا.
وتمتاز بوابة الدفع بنظام حماية من الاحتيال يُمكّن البنوك والشركات المالية من حماية عملائهم وتعزيز ثقتهم في معاملاتهم المالية، كما يتيح استضافة أول بوابة مدفوعات مرخصة محليًّا سرعة استجابة غير مسبوقة في إتمام عمليات الدفع من خلال الإنترنت؛ نظرًا لاستضافته وإدارته بالكامل داخل المملكة؛ مما يعزز من تجربة العملاء ويُمكّن من إنجاز عدد أكبر من التعاملات المالية بكل سلاسة وأمان.
إطلاق بوابة مُيّسر للمدفوعات (MPG) هو استكمال لجهود مُيّسر الحثيثة في توطين التقنيات المالية عبر تعزيز بنيتها التحتية التقنية وتوفير مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المالية.
وتُعد هذه الخطوة تأكيدًا على التزام مُيّسر بابتكار حلول دفع جديدة وفعالة تخدم كلًّا من الشركات والمؤسسات الحكومية وعملائهم في المملكة، وتساهم الشركة في المسيرة الرائدة لبرنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠ بالشراكة مع الجهات الوطنية الأخرى.