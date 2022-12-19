أطلقها الجمهور السعودي.. جماهير التانغو يردون على "ميسي وينه؟" بعد الفوز بكأس العالم

جديرٌ بالذكر، أن عبارة "ميسي وينه؟" أطلقها الجمهور السعودي في بداية مونديال قطر، عقب هزيمة الأرجنتين من السعودية 1 / 2، وهي المباراة التي انطلق بعدها فريق الأرجنتين في البطولة، ففي كرة القدم يمكن أن تخسر، لكن يمكنك أن تتماسك وتستمر وتحقق بطولة.