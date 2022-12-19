أطلقها الجمهور السعودي.. جماهير التانغو يردون على "ميسي وينه؟" بعد الفوز بكأس العالم

خرج مشجعو المنتخب الأرجنتيني بهتافات ورقصات صاخبة بعد الفوز بكأس العالم بقيادة ليونيل ميسي، والتغلب على منتخب فرنسا 4 / 2 بركلات الترجيح، ليحصد لقبه الثالث في كأس العالم.
وكان الأسطورة ميسي على لسان الجميع في الهتافات، وقال المشجعون إنها لحظة تاريخية أن نشهد أحد العظماء على الإطلاق، والآن يمكن القول إنه الأعظم على الإطلاق، أو "الماعز"، يرفع كأس العالم فوق رأسه.
وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، قال أحد مشجعي الأرجنتين أدريان كانديليوني: تريدون أن تعرفوا أين ميسي؟ "ميسي مع الكأس!".
وقالت مشجعة أرجنتينية: "أعتقد أننا شهدنا شيئاً تاريخياً اليوم".
لقد كانت ليلة رائعة من الدراما والعاطفة العالية والثورات المتعاكسة، حيث قدمت واحدة من أفضل النهائيات على الإطلاق لتتويج بطولة رائعة قدّم لاعباها ميسي، والفرنسي كيليان مبابي، أداءً قيادياً في أكبر مرحلة على الإطلاق.
وقال المشجعون إنهم يخططون لمواصلة الحفلة حتى الليل وصولاً إلى الأرجنتين، حيث تمكّنوا من استعادة الكأس للمرة الأولى منذ عام 1986.
جديرٌ بالذكر، أن عبارة "ميسي وينه؟" أطلقها الجمهور السعودي في بداية مونديال قطر، عقب هزيمة الأرجنتين من السعودية 1 / 2، وهي المباراة التي انطلق بعدها فريق الأرجنتين في البطولة، ففي كرة القدم يمكن أن تخسر، لكن يمكنك أن تتماسك وتستمر وتحقق بطولة.