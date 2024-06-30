بعد تأهله لأولمبياد باريس.. "جامعة جدة" ترعى الطالب الموهوب "علي النخلي" علمياً وثقافياً

ويعد النخلي؛ أحد طلاب جامعة جدة بكلية علوم الرياضة، وهو من الطلاب الموهوبين الذين تمّ قبولهم مباشرة في الجامعة وإعفاؤهم من أيّ شروط ضمن برنامج "استقطاب الموهوبين كأحد برامج رؤية جامعة جدة؛ لحصوله على أكثر من 70 ميدالية في ألعاب القوى، وتمثيله المنتخب السعودي في مجموعة كبيرة من البطولات الدولية.