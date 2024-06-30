بعد تأهله لأولمبياد باريس.. "جامعة جدة" ترعى الطالب الموهوب "علي النخلي" علمياً وثقافياً

أعلنت جامعة جدة رعايتها للطالب علي النخلي؛ علمياً وثقافياً.
وعبّرت الجامعة عن فخرها بالطالب النخلي؛ لتمثيله المنتخب السعودي لألعاب القوى البارالمبية، وتأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 المنعقدة بمدينة باريس.
ويعد النخلي؛ أحد طلاب جامعة جدة بكلية علوم الرياضة، وهو من الطلاب الموهوبين الذين تمّ قبولهم مباشرة في الجامعة وإعفاؤهم من أيّ شروط ضمن برنامج "استقطاب الموهوبين كأحد برامج رؤية جامعة جدة؛ لحصوله على أكثر من 70 ميدالية في ألعاب القوى، وتمثيله المنتخب السعودي في مجموعة كبيرة من البطولات الدولية.
وتعد جامعة جدة من أوائل الجامعات التي أطلقت برنامج استقطاب وتمكين الموهوبين الذي يهدف إلى استقطابهم من مدارس التعليم العام ودعمهم للالتحاق بالجامعة ورعايتهم علمياً وثقافياً ورياضياً؛ لتمكينهم وتنمية قدراتهم في أثناء الدراسة، إضافة إلى تفعيل دورهم الريادي داخل الوطن وخارجه للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.