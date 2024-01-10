وزير الخارجية يستقبل نائب المستشار الألماني للاقتصاد وحماية المناخ

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، نائب المستشار الاتحادي الألماني للاقتصاد وحماية المناخ روبرت هابيك.
وشهد الاستقبال استعراض علاقات التعاون الثنائي وسبل دعمها وتطويرها؛ لا سيما في المجالات الاقتصادية وحماية المناخ، إلى جانب مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وحضر الاستقبال الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي.