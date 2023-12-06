"التعاون الخليجي" يصدر تقريرًا خاصًّا عن مواقفه ودعمه للقضية الفلسطينية

واستعرضت صفحاتُ التقرير البالغة "١٥٥" صفحة، مواقفَ مجلس التعاون من القضية الفلسطينية والعدوان على غزة من عام ١٩٨١م إلى ٢٠٢٣م، والبيانات الصادرة منذ التأسيس، وتؤكّد مركزية القضية الفلسطينية، وتعكس عمق التزام دول مجلس التعاون بدعم عملية السلام خيارًا استراتيجيًّا.