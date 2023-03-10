"الوقاع": استئناف العلاقات بين الرياض وطهران تأكيد على "الواقعية السعودية"

وأردف: ما تحقق بعد سنوات طويلة من التأزم والقطيعة بين الدوليتين يحقق مطالب ورؤية المملكة العربية السعودية ويحقق أهم مبادئ المملكة في علاقتها الدولية وهو حسن الجوار وإزالة الخلافات من خلال المحادثات والاتفاقيات المباشرة وإزالة جميع أسباب هذه التوترات والتنمية وتحقيق مبدأ مهم وغاية سامية للسعودية، وهو احترام استقلال الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم زرع الفتن والقلاقل بين شعوب المنطقة، كما يعود بالنفع على الجانب الإيراني.