سفارة المملكة بفرنسا تدعو المواطنين المتواجدين هناك إلى الابتعاد عن مواقع التجمعات والصدامات

دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى فرنسا المواطنين المتواجدين على الأراضي الفرنسية حالياً باتباع الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع التجمعات والصدامات، حيث تشهد العاصمة باريس وعدة مدن فرنسية مظاهرات واحتجاجات.
وقالت السفارة السعودية في جمهورية فرنسا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": تود السفارة تنبيه المواطنين الكرام المتواجدين على الأراضي الفرنسية حالياً إلى ما تشهده العاصمة باريس وعدة مدن فرنسية من مظاهرات واحتجاجات، وتحث السفارة على اتباع الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع التجمعات والصدامات، والالتزام بتعليمات السلطات الفرنسية المعنية.
ونوهت السفارة أنه لأي معلومات إضافية أو مساعدة تأمل السفارة التواصل معها على الأرقام الموضحة في التغريدة المثبتة في حساب السفارة على موقع التواصل "تويتر".