سفارة المملكة بفرنسا تدعو المواطنين المتواجدين هناك إلى الابتعاد عن مواقع التجمعات والصدامات

وقالت السفارة السعودية في جمهورية فرنسا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ‏تود السفارة تنبيه المواطنين الكرام المتواجدين على الأراضي الفرنسية حالياً إلى ما تشهده العاصمة باريس وعدة مدن فرنسية من مظاهرات واحتجاجات، وتحث السفارة على اتباع الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع التجمعات والصدامات، والالتزام بتعليمات السلطات الفرنسية المعنية.