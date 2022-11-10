اختتام أعمال الملتقى السنوي لمنشآت المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية.. هنا التوصيات

يذكر أن منشآت المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية حققت منجزات وطنية وأرقامًا قياسية، وحصلت على عدد من الاعتمادات المحلية والدولية؛ فيستفيد حاليًّا 10,292 متدربًا ومتدربة في 45 معهدًا وأكاديمية، وتم تخريج 48,888 خريجًا وخريجة منذ تأسيس المنشآت، في 25 مدينة ومحافظة تحتضن منشآت الشراكات الاستراتيجية على مستوى المملكة، بالإضافة إلى أكثر من 140 شريكًا استراتيجيًّا، وأكثر من 250 شركة وقّعت عقودًا وظيفية لخريجي منشآت الشراكات الاستراتيجية في عدد من التخصصات؛ منها: حفر آبار النفـط، تقنية الطاقة الخضراء، تقنية الطاقة الشمسية، قيادة وصيانة الطائرات، الملاحة البحرية، تشغيل الموانئ، التعدين تحت سطح الأرض، التعدين فوق سطح الأرض، والأمن السيبراني.