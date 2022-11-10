اختتام أعمال الملتقى السنوي لمنشآت المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية.. هنا التوصيات

اختتمت مساء أمس أعمال الملتقى السنوي لمنشآت المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية، برعاية محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، وبحضور محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، الذي استمرّ لمدة يومين بتنظيم من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ممثلة في شركة كليات التميّز والمركز الوطني للشراكات الاستراتيجية، الذي أقيم في المعهد الوطني للتدريب الصناعي "NITI" بالأحساء.
وخرج الملتقى بعدد من التوصيات أبرزها التوسع وتطوير آليات نماذج الشراكات الاستراتيجية القائمة بحسب القطاعات الواعدة، مع المحافظة على المعاهد القائمة، ومواكبة الظهور الإعلامي في منصات التواصل الاجتماعي بما يتوافق مع الإعلام الرقمي بأدواته الحديثة، وغيرها من التوصيات التطويرية فيما يتعلق باستدامة الشراكات الاستراتيجية لتحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال التعاون والتكاتف مع قطاعات الأعمال المختلفة، والمشاريع العملاقة.
وشارك في الملتقى نخبة من الخبراء والمختصين وعددٌ من المسؤولين الحكوميين يتشاركون المعلومات والخبرات وأحدث المستجدات والتجارب، وأفضل الممارسات التي تسهم في جودة التدريب والتشغيل.
وناقش الملتقى مجموعة من المحاور من خلال 8 جلسات نقاش وورش عمل؛ أبرزها: تنمية القدرات البشرية، ونموذج وآليات دعم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وتطوير آليات الموافقة على البرامج التدريبية واعتمادها وفق التصنيف السعودي الموحد للتخصصات، ودور الاعتمادات الدولية والمحلية في تعزيز الجودة الشاملة في منشآت الشراكات الاستراتيجية، بالإضافة إلى ورشتي عمل عن: جودة التدريب: النماذج، الزيارات، إطار الجودة، وكذلك تنسيق الجهود الإعلامية والتسويقية بين المنشآت والقطاعات العامة والخاصة ذات العلاقة لتحقيق مستوى عال من الدعم والتعاون الإعلامي.
يذكر أن منشآت المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية حققت منجزات وطنية وأرقامًا قياسية، وحصلت على عدد من الاعتمادات المحلية والدولية؛ فيستفيد حاليًّا 10,292 متدربًا ومتدربة في 45 معهدًا وأكاديمية، وتم تخريج 48,888 خريجًا وخريجة منذ تأسيس المنشآت، في 25 مدينة ومحافظة تحتضن منشآت الشراكات الاستراتيجية على مستوى المملكة، بالإضافة إلى أكثر من 140 شريكًا استراتيجيًّا، وأكثر من 250 شركة وقّعت عقودًا وظيفية لخريجي منشآت الشراكات الاستراتيجية في عدد من التخصصات؛ منها: حفر آبار النفـط، تقنية الطاقة الخضراء، تقنية الطاقة الشمسية، قيادة وصيانة الطائرات، الملاحة البحرية، تشغيل الموانئ، التعدين تحت سطح الأرض، التعدين فوق سطح الأرض، والأمن السيبراني.