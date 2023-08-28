شاهد.. معرض الطاقة بـ"إثراء" يعرض المعدات المستخدمة في بداية التنقيب عن الزيت

وتفصيلاً، كشفت العدسات المكبرة المحمولة باليد التفاصيل الدقيقة التي ساعدتهم في فهم كيفية تكون الصخور، حيث كان التنقيب عن الزيت باستخدام المعدات المتوفرة في أوائل القرن العشرين عملاً شاقاً ولتحديد المواقع بدقة، وكان الجيولوجيون يستخدمون مقياس الارتفاع لقياس الارتفاع بالنسبة لأي نقطة ثابتة، كما استخدموا جهاز قياس الزوايا لمسح بسطة الأرض وتحديد المواقع الواعدة، بالإضافة إلى استفادتهم من البوصلة، ساعدهم الأدلاء من أبناء البادية، بما لديهم من خبرة ودراية بدروب الصحراء على التنقل عبر المناطق النائية.