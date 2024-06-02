"النقل" تشارك بمعرض "بوسيدونيا 2024م" في مجال بناء السفن باليونان

وستتضمن مشاركة الهيئة جناحًا تعريفيًا، يتم من خلاله استعراض أحدث المشروعات والابتكارات التي تدعمها الهيئة في قطاع النقل البحري، بالإضافة إلى تقديم نظرة شاملة عن خدماتها وإنجازاتها في هذا المجال؛ وتهدف المشاركة إلى تبادل الخبرات والتقنيات المستخدمة مع العارضين والزوار في المعرض من جميع أنحاء العالم.