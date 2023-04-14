مستشفى عفيف يحدّد المراكز الصحية المناوبة خلال إجازة عيد الفطر.. تعرف عليها

وأوضح مدير التواصل المؤسسي والإعلام بالمستشفى سلطان العتيبي، أنه تمت مراعاة البعد الجغرافي في تكليف المراكز، كذلك تضمّن توجيه مدير المستشفى تكليف قسم العيادات الخارجية خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك؛ حرصًا على استمرارية تقديم الخدمة الصحية للمرضى، مضيفًا أن التوجيه تضمّن دعم قسم الإسعاف والطوارئ خلال فترة العيد بجميع الاحتياجات الطبية والتجهيزات، إلى جانب توفير الكوادر البشرية الطبية والفنية اللازمة لمواكبة الطلب المتزايد على الخدمة الصحية في مثل هذه الأوقات.