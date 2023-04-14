مستشفى عفيف يحدّد المراكز الصحية المناوبة خلال إجازة عيد الفطر.. تعرف عليها

اعتمد مدير مستشفى عفيف العام، فهم بن ماضي المغيري، مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة، والتي ستعمل خلال فترة عيد الفطر المبارك.
وتشمل المراكز الصحية المكلفة داخل عفيف كلًّا من: مركز الرعاية الصحية الأولية شرق عفيف، ومركز صحي غرب عفيف، إضافة إلى تغطية فترة عمل ممتدّة للمركز الغربي خلال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس للفترة المسائية "المناوبة".
فيما تضمّ المراكز الصحية المكلفة لخارج المحافظة كلًّا من: مركز صحي أبو عشرة، ومركز صحي بديدة علو غثاة، ومركز صحي الصقرة، ومركز صحي المكلاة، ومركز صحي الشواطن، ومركز صحي الحوميات، ومركز صحي الأشعرية، ومركز صحي حصينة، ومركز صحي عبلاء.
وأوضح مدير التواصل المؤسسي والإعلام بالمستشفى سلطان العتيبي، أنه تمت مراعاة البعد الجغرافي في تكليف المراكز، كذلك تضمّن توجيه مدير المستشفى تكليف قسم العيادات الخارجية خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك؛ حرصًا على استمرارية تقديم الخدمة الصحية للمرضى، مضيفًا أن التوجيه تضمّن دعم قسم الإسعاف والطوارئ خلال فترة العيد بجميع الاحتياجات الطبية والتجهيزات، إلى جانب توفير الكوادر البشرية الطبية والفنية اللازمة لمواكبة الطلب المتزايد على الخدمة الصحية في مثل هذه الأوقات.