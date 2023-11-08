انطلاق فعاليات مُلتقى "الأحساء للشركات الناشئة 2023"

بدأت، اليوم الأربعاء، فعاليات ملتقى "الأحساء للشركات الناشئة 2023"، في فندق الأحساء إنتركونتننتال، بانعقاد أربع ورش عمل، وثلاث جلسات حواريّة رياديّة مفتوحة، وانطلاق منافسات "هاكاثون سنا 2023".
ذلك بالإضافة إلى انطلاقة معرضَي الامتياز التجاري والمشروعات الناشئة، وتقديم مئات الخدمات الإرشادية والاستشارات الرياديّة المتخصصة.
جاء ذلك وسط مشاركة واسعة لمسؤولين، وخبراء، ومستشارين، وشركات، ورواد ورائدات أعمال.
وجاءت انطلاقة الملتقى الذي يرعاه نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، ضمن مبادرة تفعيل "الأسبوع العالمي لريادة الأعمال"، التي أطلقها محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، وتُنظّمه غرفة الأحساء، ممثلة في مركز الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لتطوير الأعمال "سنا"، ومجلس ريادة الأعمال في دورته الثالثة.
وضمّت ورشُ العمل ورشةَ مراكز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وورشة تسهيلات للمنشآت يمكن الاستفادة منها، والمُقدمة من هيئة الزكاة والضريبة والدخل، وورشة تسوية النزاعات في الشركات الناشئة، من مركز الأحساء للتحكيم التجاري، وورشة بناء المشاريع الرياديّة التقنية وأسس التصميم والتصنيع الرقمي، من معمل كود جامعة الملك فيصل.
كما ضمّت الجلسات الحواريّة: "الرياضات الإلكترونية.. قطاع متسارع"، وقدمها المؤسس الرئيس التنفيذي لفريق "توستد مايندز"، إبراهيم جبرين، وكذلك جلسة حواريّة بعنوان "من الفكر الريادي إلى التأثير العالمي"، وتحدّث فيها نائب الرئيس التنفيذي للمالية والخدمات المشتركة بالشركة الوطنية للإسكان، يزيد النفيسة، والرئيس التنفيذي لشركة إبداعات سامي الحصين، والشريك المؤسس والمستثمر في قطاع المحتوى والإنتاج محمد بازيد، وأدارها الإعلامي محمد المحيسن.
وفي نهاية فعاليات اليوم الأول، انعقدت جلسة منصة الحوار المفتوح، وتحدّث فيها الخبير في ريادة الأعمال والابتكار مؤسس ورئيس مجموعة "إم بي كيه" القابضة في دولة قطر، الشيخ منصور بن خليفة آل ثاني، وأدارها الإعلامي محمد بن سعد.
وتطرّقت تلك الجلسة إلى أهمية الابتكار في الأعمال، وضرورة تبنّي الريادة ودمجها مع التقنيات الحديثة؛ لبناء نماذج الأعمال المُبتكرة والمشاريع الناشئة، بما يتوافق مع استراتيجيات التحول الرقمي ويحقّق أهداف التنمية المستدامة.
ومن جهته أكّد رئيسُ مجلس إدارة الغرفة عبدالعزيز الموسى، التزامَ الغرفة برعاية ودعم قطاع ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، وإطلاق القدرات والطاقات الشبابيّة في الأحساء.
وثمّن مبادرة محافظ الأحساء، لتفعيل الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، ورعايته واهتمامه المستمرّ بنشر ثقافة ريادة الأعمال، وتشجيع أبناء وبنات المحافظة على الأفكار والمشروعات الرياديّة والإبداع والابتكار، وتيسير فرص تحويلها إلى أعمال وشركات ناشئة ناجحة.
يُذكر أن الملتقى الذي تمتدّ فعالياته المتنوّعة على مدى ثلاثة أيام، يهدف إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال، وإبراز ما تمتلكه الأحساء من القدرات والمميزات للارتقاء بريادة الأعمال، وتهيئة البيئة المُحفّزة، وخلق الفرص، وتذليل العقبات والتحديات.
ذلك إضافة إلى مدّ جسور التواصل والتعاون بين رواد الأعمال في الأحساء والجهات المعنية، بدعم المشروعات الناشئة وتمكينها، بما يُسهم في التنمية الاقتصادية، وتحقيق مُستهدفات رؤية 2030.