انطلاق فعاليات مُلتقى "الأحساء للشركات الناشئة 2023"

وجاءت انطلاقة الملتقى الذي يرعاه نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، ضمن مبادرة تفعيل "الأسبوع العالمي لريادة الأعمال"، التي أطلقها محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، وتُنظّمه غرفة الأحساء، ممثلة في مركز الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لتطوير الأعمال "سنا"، ومجلس ريادة الأعمال في دورته الثالثة.