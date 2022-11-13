"عصابة تزوير وثائق الحجاج" تسقط بتركيا.. أموال ينهبها 10 أشخاص!

وأشارت تقارير تركية، إلى أن مفتشي رئاسة الشؤون الدينية في تركيا يتابعون منذ عام ٢٠١٨، أربع شركات تسجّل أسماء الراغبين في السفر الى الحج باستخدام وثائق مزوّرة، وبدأت بالإجراءات القضائية بخصوص الشركات والأشخاص المتهمين.