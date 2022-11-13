"عصابة تزوير وثائق الحجاج" تسقط بتركيا.. أموال ينهبها 10 أشخاص!

ألقت السلطات الأمنية التركية في إسطنبول، القبض على ١٠ أشخاص في قضية تزوير وثائق للراغبين في الحج، فيما يتم البحث عن ٣ آخرين.
وأشارت تقارير تركية، إلى أن مفتشي رئاسة الشؤون الدينية في تركيا يتابعون منذ عام ٢٠١٨، أربع شركات تسجّل أسماء الراغبين في السفر الى الحج باستخدام وثائق مزوّرة، وبدأت بالإجراءات القضائية بخصوص الشركات والأشخاص المتهمين.
وتابعت: "الشركات تستخدم وثائق مزوّرة للحجاج وترسلها إلى رئاسة شؤون الحج التركية لاختيارهم لأداء فريضة الحج، وتقوم بتحصيل أموال كبيرة منهم مقابل جلب الموافقات المطلوبة للحصول على التأشيرات.