أمير عسير يفتتح المرحلة الأولى من "جبل المقيصرة" بعد تعثر دام أكثر من 10 أعوام

وتعود قصة مشروع الحزام الدائري الذي يشق "جبل المقيصرة " إلى ما قبل عشرة أعوام وتحديداً عام 1433هـ عندما تم ترسيته على أحد المقاولين إلا أنه لم ينجح في التنفيذ لسبب أو لآخر، وتعثر المشروع وبقي محل سخرية وتعجب لكل من يشاهده بعد قص جزء من رأس الجبل ثم التوقف.