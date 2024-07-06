تراجعت بنسبة 61%.. "عيد الأضحى" يهوي بصفقات الأراضي في جازان

تسببت إجازة عيد الأضحى المبارك، في تراجع الطلب على الأراضي في منطقة جازان خلال الشهر الماضي "يونيو"؛ حيث سجلت عدد الصفقات تراجعًا بلغ أكثر من 61%، بعد أن قفزت الشهر قبل الماضي إلى 200%؛ فيما سجلت إجمالي قيمة الصفقات هي الأخرى تراجعًا؛ وذلك بحسب رصد "سبق" لمؤشرات الهيئة العامة للعقار؛ إذ بلغ 45.9% وانخفض إجمالي قيمة متوسط سعر المتر بنسبة 13%.
وجاء التراجع في عدد الصفقات متأثرًا بشكل كبير بإجازة عيد الأضحى المبارك بجانب عوامل أخرى؛ منها الركود الذي يشهده السوق العقاري نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة عالميًّا.
وكانت أسعار متوسط متر الأراضي قد شهدت خلال الأعوام الثلاثة الماضية تذبذبًا في الأسعار وفقًا لرصد "سبق"؛ حيث سجلت في العام 2021، 687 ريالًا، وفي العام الذي يليه 2022 بدأ المؤشر في الاتجاه نحو الانخفاض؛ إذ بلغ متوسط سعر المتر 580 ريالًا بنسبة تراجع 15.7%، واستمر المؤشر في التراجع بعام 2023؛ إذ سجل قيمة متوسط المتر 368 ريالًا بانخفاض بلغ 36.6%؛ فيما أكدت الهيئة العامة للإحصاء في وقت سابق أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات.
كما شهد حجم التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد، المقدم من شركات التمويل بالسعودية، تراجعًا بنحو 1.8% بنهاية شهر فبراير الماضي على أساس شهري، ليبلغ 268 مليون ريال مقارنة بـ273 مليون ريال لشهر يناير من العام الجاري، وعلى أساس سنوي سجلت تراجعًا أيضًا بنحو 5.6% مقارنة في الفترة ذاتها من العام الماضي.