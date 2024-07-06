تراجعت بنسبة 61%.. "عيد الأضحى" يهوي بصفقات الأراضي في جازان

وكانت أسعار متوسط متر الأراضي قد شهدت خلال الأعوام الثلاثة الماضية تذبذبًا في الأسعار وفقًا لرصد "سبق"؛ حيث سجلت في العام 2021، 687 ريالًا، وفي العام الذي يليه 2022 بدأ المؤشر في الاتجاه نحو الانخفاض؛ إذ بلغ متوسط سعر المتر 580 ريالًا بنسبة تراجع 15.7%، واستمر المؤشر في التراجع بعام 2023؛ إذ سجل قيمة متوسط المتر 368 ريالًا بانخفاض بلغ 36.6%؛ فيما أكدت الهيئة العامة للإحصاء في وقت سابق أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات.