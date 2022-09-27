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أمام خادم الحرمين وبحضور سمو ولي العهد.. وزيرا الدفاع والتعليم يؤديان القَسَم

عقب صدور الأمر الملكي بتعيينهما في منصبَيْهما الجديدين
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
واس
واس

تشرَّف بأداء القَسَم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة اليوم، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، ويوسف بن عبدالله البنيان وزير التعليم؛ وذلك عقب صدور الأمر الملكي بتعيينهما في منصبَيْهما الجديدَيْن ، قائلَيْن "أقسمُ بالله العظيم أن أكون مخلصًا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص".

وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز
وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز
وزير التعليم يوسف بن عبد الله البنيان
وزير التعليم يوسف بن عبد الله البنيان
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الأمير محمد بن سلمان
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