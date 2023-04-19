الممطرة 16 مستمرة.. والحصيني يرسم خارطة هطولات الـ24 ساعة القادمة

وقال عبر حسابه في تويتر: تمتدّ إلى أجزاء متفرقة من مناطق حائل والقصيم والجوف والحدود الشمالية، وتبوك ونجران وجنوب الشرقية نواحي الربع الخالي من المملكة، بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة وحبات برد، قد تكون غزيرة على محافظات جنوب منطقة الرياض وشرق منطقة مكة وجنوب شرق منطقة المدينة، مع فرصة سيول على أجزاء منها تسبق برياح نشطة، إلا أن يصرفها الله، تمتدّ إلى اليمن وعُمان، والتغيير وارد؛ لأنها توقعات، والله أعلم.