"تعليم الرياض" تنظّم برنامج التهيئة التعريفي لـ 50 معلمًا صينيًا

نظمّت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، برنامج التهيئة التعريفي لـ 50 معلمًا ومعلمةً، قادمين من جمهورية الصين الشعبية؛ لتدريس اللغة الصينية للطلاب والطالبات.
جاء ذلك خلال حفل الاستقبال الذي نظمته الإدارة للمعلمين والمعلمات الصينيين.
ورحّب المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع، بالمعلمين والمعلمات الصينيين، متمنيًا لهم إقامة سعيدة في المملكة العربية السعودية، وتحديدًا في العاصمة الرياض.
وأكد أهمية المشروع الوطني والاستراتيجي لتعليم الطلبة اللغة الصينية في مدارس التعليم العام، واكتساب اللغة من مصادرها وتعليمها من معلمين ومعلمات صينيين.
وشمل البرنامج تعريفًا عن النظام التعليمي في المملكة ومراحله المختلفة، واستعراضًا للمقررات المقترحة والمراحل المعتمدة لتدريس اللغة الصينية.