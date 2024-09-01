"تعليم الرياض" تنظّم برنامج التهيئة التعريفي لـ 50 معلمًا صينيًا

ورحّب المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع، بالمعلمين والمعلمات الصينيين، متمنيًا لهم إقامة سعيدة في المملكة العربية السعودية، وتحديدًا في العاصمة الرياض.